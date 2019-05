Sei ore di intervento per somigliare Meghan Markle! La storia incredibile diTanya Ricardo

La donna di 34 anni ha una vera ossessione per Meghan Markle e ciò che desidera di più al mondo è diventare come lei, una storia incredibile quella di. Voleva essere comee si è dimostrata disposta a tutto per diventarlo. Così infischiandosene dei consigli di amici e parenti ha affrontato un

Una arrotondata al lato B, per renderlo più formoso. Una “limata” ai fianchi e alla pancia, per copiare le sue curve. Un’aggiuntina al decoltè, un rigonfiamento degli zigomi e un ritocchino al mento. Sei ore sotto i ferri a cui si aggiunge un periodo di riabilitazione. Tanya è una mamma divorziata che lavora nell’industria petrolifera. Ha contattato il chirurgo estetico Dr. Franklin Rose di Houston per aiutarla a trasformarsi nella sua celebrità preferita. «Voglio quello che ha che io no ha queste grandi curve. Dicono che sono pazza per questo, ma non mi interessa». Il risultato ancora non è stato mostrato.

