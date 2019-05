Milena Miconi si sposa dopo 18 anni di convivenza

ha annunciato il suo matrimonio con il compagno, con cui ha già condiviso 18 anni di convivenza e da cui ha avuto le sue due figlie,

Ospite al programma “I Lunatici” la Miconi ha raccontato: Mi sposo, dopo 18 anni di convivenza e 2 figlie abbiamo deciso di sposarci. Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi, piano piano, ha montato come la panna, questa cosa. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano.

Milena Miconi durante l’intervista, ha parlato di altri argomenti, quelli più curiose, sicuramente, riguardano i suoi fan feticisti e amanti dei piedi che si dividono in due gruppi, feticisti “educati” e quelli più invadenti e volgari che la Miconi “blocca” subito: Ci sono i feticisti che chiedono foto di piedi o di scarpe. C’è un gruppo di ragazzi educatissimi, sempre carini, mi scrivono che mi vogliono bene, non sono invadenti o volgari, sono appassionati dei piedi e, quindi, spesso mi chiedono questo. Io sono un po’ pudica, però non mi creano problemi, sono molto carini. Quando invece c’è qualcuno volgare o che insiste un po’ troppo, lo blocco. Non alimento mai certe situazioni, anzi...

Milena Miconi ha anche espresso la propria opinione circa il #MeToo il caso mediatico che è esploso in tutto il mondo: Quando è esploso, ho pensato che sicuramente quando ci sono violenze di ogni genere, bisogna denunciarle. Credo, però, che la violenza e le avance siano due cose diverse. Ci vado piano, sono cose delicate. Molte donne hanno dichiarato di aver ricevuto delle proposte indecenti, molte donne hanno incontrato uomini che hanno fatto delle avance molto forti, però, non è la stessa cosa rispetto alla donna che subisce violenza. Non voglio dire che chi ha denunciato non abbia detto la verità o che non ci sia stata una violenza psicologica, ma c’è stata un sacco di gente che ha parlato anche quando non ce ne era bisogno.