Parte la campagna di primavera: anche in provincia di Latina il cuore di biscotto per Telethon

Ecco che parte una nuova campagna di Telethon, la campagna di Primavera che i due responsabili di Latina Erminio Di Trocchio e Erasmo Di Nucci spiegano in un comunicato stampa:

"Torna la campagna di comunicazione 2019 “Io per lei” di Fondazione Telethone UILDM,Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, un racconto corale che, in occasione della festa della mamma, mette le mamme “rare” e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi per il cambiamento sostenendo la migliore ricerca sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone affette da malattie neuromuscolari.

Il 4 e 5 maggio,in più di 1.600 piazze d'Italia saranno distribuiti i Cuori di biscotto– il prodotto rappresentativo di Fondazione Telethon in questa campagna – dai volontari della rete pro-Telethon, comprese le associazioni amiche nazionali e locali, per raccogliere le donazioni a favore della ricerca.

Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza,selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello internazionale.

Anchenel territorio provinciale di LATINA, nel Lazio, saranno allestiti diversi punti di raccolta. Per trovare la piazza più vicina si può consultare il sito nazionale: https://ioperlei.telethon.it/

I Cuori di biscotto saranno un omaggio distribuito come ringraziamento per una donazione minima di 12euro. Ogni scatola contiene 18 biscotti (3 vaschette confezionate separatamente contenenti 6 biscotti ciascuna) per un peso complessivo di 300 gr. È un regalo ideale per festeggiare la mamma, un regalo-dono solidale, goloso, allegro e ricco di solidarietà, un dolce biscotto a forma di cuore per un tè con gli amici o perla prima colazione, in tre gustose varianti di confezione (eleganti scatole di latta) - al cacao e gocce di cioccolato (confezione blu) o con arance di Sicilia (confezione arancione) o con farina integrale (confezione verde) -prodotto dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da più di cento anni propone specialità di pasticceria e biscotti della tradizione ligure.

I coordinatori provinciali Telethon d iLatina – Erminio Di Trocchio (Area Centro-Nord) ed Erasmo Di Nucci (Area Sud Pontino) – ringraziano tutti coloro che parteciperanno attivamente alla campagna come volontario per aiutare a distribuire i Cuori di biscotto sul territorio e tutti i donatori.

#IoPerLei identica l'appello a cui siamo tutti chiamati a rispondere: esiste una missione collettiva alla quale è urgente partecipare, esiste una catena solidale i cui anelli sono le persone, esistono mamme donatrici, mamme volontarie, mamme ricercatrici,mamme rare, tutte unite nell'impegno per un obiettivo comune: la lotta contro le malattie genetiche rare. L'invito è di far sentire il nostro sostegno alle tante mamme e donne eccezionali che quotidianamente combattono con la malattia dei loro figli o in propria persona. Grazie con tutto il cuore.

I coordinatori Di Trocchio e Di Nucci invitano la collettività a portare il cuore in piazza e scegliere la confezione del dono solidale preferita o portare comunque un semplice contributo, perché le persone che vivono con una malattia genetica rara e le loro famiglie hanno bisogno di persone“presenti”, che rispondano all’appello con donazioni e azioni."