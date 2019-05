Monster Hunter World: Iceborne nuovi dettagli

Oggi nel corso di una live speciale di Monster Hunter World: Iceborne, Capcom ha reso noti nuovi dettagli sull’attesissima espansione di Monster Hunter: World, il più grande successo di venditedi Capcom di tutti i tempi, con più di 12 milioni di copie distribuitein tutto il mondo che si aggiungono ai 53 milioni di pezzi vendutidall’intera serie fino a oggi.

Questo gigantesco seguito rivaleggia per quantità di contenuti con laversione originale e sarà disponibile per PlayStation4 e per tutti idevice della famiglia Xbox One, incluso Xbox One X. L’uscita è prevista per il 6 settembre2019. Seguirà la versione per PC in uscita il prossimo inverno. Moltidettagli sono stati rivelati nel corso della diretta, incluso un firstlook di Monster Hunter World: Iceborne. Tra le altre, sono staterese pubbliche informazioni relative a: nuove ambientazioni glaciali,nuovi mostri, opzioni di gioco, di acquisto e pre-ordine per console egli ultimi update relativi a Monster Hunter: World....