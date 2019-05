Dava spettalo tutti i giorni! 27enne molto hot intrattiene gli studenti alla finestra

Una avvenenteè stata denunciata dalla polizia per atti osceni. La giovane focosa e il suo partner si concedevano tutti i giorni - per più di un mese - a effusioni ricche di passione, lei si mostrava alla finestra completamente nuda e in atteggiamenti espliciti con il fidanzato... ma il bello che di fronte c'è una scuola media e, insegnati e studenti, assistevano al siparietto davanti le finestre dell'istituto. I ragazzi si distraevano troppo e il prof - suo malgrado - alla fine è sto costretto a chiamare la polizia.

Agli agenti la ragazza, che nel frattempo si era vestita, ha spiegato che non si era mai accorta di abitare davanti ad un istituto scolastico e che il fidanzato le prestava cure quotidiane post intervento chirurgico... ognuno ha i propri modi di curarsi!

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...