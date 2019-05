Solo 3 giorni e torni in forma! Ecco la dieta delle zucchine

L’estate si avvicina e il sovrappeso che abbiamo accumulato potrebbero essere un problema con l'arrivo del caldo. Per rimetterci in forma potrebbe essere ideale dieta delle zucchine, un ottimo alimento di base per una. Si tratta di ortaggi che hanno numerose proprietà e pochissime calorie. Quindi inserirle in una dieta permette di perdere peso senza però fare troppi sacrifici.

La dieta delle zucchine è una cosiddetta dieta lampo. Dura solo 3 giorni e, ovviamente, è a base di zucchine. Fa perdere un chilo velocemente e senza rinunce, elimina le tossine, depura il corpo, durante la dieta è necessario evitare di consumare cibi preconfezionati e bevande zuccherate. Se accompagnate la dieta con un po’ di attività fisica, i risultati saranno ancor più soddisfacenti. Ecco cosa mangiare nei 3 giorni di dieta.

Il secondo giorno di dieta, a colazione mangiate uno yogurt magro e cereali integrali con un caffè senza zucchero. A metà mattina frutta mista. A pranzo zucchine al vapore e minestrone di verdure. Per lo spuntino pomeridiano un frutto. A cena pesce bianco ai ferri e zucchine al vapore. A colazione, il terzo giorno, concedetevi uno yogurt magro, due biscotti integrali, caffè o tè senza zucchero. Per lo spuntino mattutino un frutto. A pranzo zucchine al vapore con legumi e patate lesse. Per lo spuntino pomeridiano un frutto. A cena zucchine al forno, un uovo sodo e insalata mista.

. A colazione yogurt magro e caffè o tè senza zucchero. A metà mattina un frutto. A pranzo zucchine al vapore con un’insalata mista. Per lo spuntino pomeridiano un frutto a scelta o uno yogurt magro. Per cena un piatto di riso integrale con zucchine al vapore e un’insalata. Non male come prima giornata, no? Ah! E non vi dimenticate di bere abbondante acqua.