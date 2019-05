Il Formia Calcio batte in trasferta il Suio Terme per 1 a 0

SUIO:

Zolla, D’Alessandro, Franco, Mastroianni,Andreoli, Zamparelli, Lonardo, Rossi, Petrillo, Noli, Abbattista (50’ stGrimaldi). A disp: Venditti, Di Rienzo. All.: Pernice.

FORMIA: Avgul, Pasquale, Festa, Pepe (15’ st Milone), Battaglia, Autiero (44’ st Zaccaro), Nulli (1’st Tortora), Sarr,Petronzio, Castiglione, Basso. A disp.: Raso, Cannella, D’Aprile, Lucignano,Pergamo, Raspaolo. All.: Pernarella.

Arbitro: Ercole di Latina

Assistenti: Di Mambro-Messina

Rete: 52’ st Battaglia

Note: espulsi al 24’ pt Mastroianni (S) per somma di ammonizioni, al 35’ st Zamparelli (S) per gioco falloso, al 38’ st Lonardo (S) e Milone (F) per reciproche scorrettezze; ammoniti Mastroianni (S), Petronzio, Basso, Tortora, Pasquale (F).

E' stata una partita importante, di quelle che sono destinate ad essere quelle che entrano nel destino delle squadre come quelle del Formia Calcio che per la settima volta raggiunge il traguardo più alto, ossia i tre punti in quel di san Castrese visto che il campo dove giocava solitamente il Suio è inagibile. Ma questo non ha spaventato i ragazzi biancoazzurri che hanno affrontato con piglio ed autorevolezza questa insidiosa trasferta, risolta con un goal risolutiva del centrale biancoazzurro Battaglia, tornato al goal dopo alcune giornate di astinenza a cercar fortuna in area di rigore. Ma questo non significa che il Formia,nella prossima giornata di campionato avrà vita facile, in quanto dovrà affrontare nel derby i cugini biancorossi del Gaeta con dei giocatori in meno,tra cui Milone e Basso.