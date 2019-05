E' innocente fino a prova contraria! Madonna difende Michael Jackson

La pop starrompe il silenzio sulle accuse di abusi controe in una lunga intervista a “” difende il cantante dicendo: “”. Madonna sul magazine inglese, ha parlato del suo album di prossima uscita “”, ha confessato però di non aver ancora visto il controverso documentario “”, costruito sulle accuse di persone che affermano di essere stati abusati da Jackson quando erano piccoli. “”, ha detto nell’intervista: “

Alla domanda su cosa potrebbe essere interpretato come prova della colpevolezza di Jackson, Madonna risponde: “Non lo so, non ho visto il film. Ma immagino che debbano essere le persone a raccontare gli eventi reali, poi però, naturalmente, a volte le persone mentono. Mi chiederei cosa c’è dietro alle affermazioni? Denaro? Estorsione? Prenderei in considerazione tutto questo…”.





Il nuovo album della cantante uscirà il 14 giugno mentre il prossimo 18 maggio Madonna sarà ospite nella serata finale dell’Eurovision Song Contest a Tel Aviv.