Pamela Prati è vittima di qualcuno! Valeria Marini ne è sicura

Valeria Marini è stata intervistata daper il settimanale “Oggi”, e per la prima volta, sulle nozzedove la Marini avrebbe dovuto partecipare come invitata, durante l’intervista dice: “”.

La showgirl, ha ritrovato l’amore: “Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell’amore.”

