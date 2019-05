Bikini mozzafiato! Taylor Mega è un bomba sexy in costume

Curve perfette, pose strategiche,: Taylor Mega sa bene come farsi notare, e colpisce al cuore i suoi follower postando suuna carrellata di scatti bollenti. Di ritorno dall’Isola dei Famosi, la bella Taylor Mega non ha perso tempo e si è buttata a capofitto nella vita mondana. Tra la partecipazione ai David di Donatello e le ospitate nei programmi tv, ha approfittato della visibilità per promuovere la nuova collezione della sua, il brand diche ha creato con sorella Jade.Quelli proposti da Taylor Mega sono, sgambati, con scollature profonde e aperture nei punti giusti, che lasciano intravedere seducenti scorci sul décolleté o che scoprono ilne ha raccolto gli scatti imperdibili!

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...