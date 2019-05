Sports Illustrated : le tre bombastiche cover girl edizione speciale

Presentata la nuova edizione Swimsuit 2019 della storica rivista americana che quest'anno vede come protagoniste in copertina le super modelle. Tre copertina da non perdere in edicola per l'edizione speciale di. La prima è la 45 Tyra nel suoche contiene a stento le sue forme giunoniche, la seconda e la 27enne Camille con un succinto bikini grigio che lascia poco spazio all’immaginazione. infine la 29enne Alex con il suo fisico atletico e un costume blue con top sbottonato sul decoltè. Su instagram si possono ammirare le anteprime!

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...