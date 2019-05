La strana rivelazione in diretta di, l’ereditiera più famosa d’Italia, che adesso è impegnata come coach a ““. La ragazza pare essere perfettamente a suo agio in questo nuovo ruolo, in queste prime puntate del talent di Rai 2 condotto daha puntato tutto sulla simpatia e sulla sua travolgente spontaneità.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...