Mostri delle porcherie! Ma Alessia Marcuzzi continua a sorridere

Alessia Marcuzzi dopo essere stata a “” e a “” di Fabio Fazio, ha scritto un post dal suo account “” per smorzare un po’ i toni che si sono accesi negli ultimi tempi. La Marcuzzi infatti ha ricevuto, in particolar modo riguardo all’ormai celebre casoe il tradimento della moglie svelato in diretta da Fabrizio Corona.

In molti l’hanno criticata per il suo volto sempre sorridente... ed infatti le risposte degli utenti sottolineano proprio questo : "Il problema non è che sorridi spesso, il problema è che a volte i tuoi sorrisi sono fuori luogo, a volte presenti casi di cronaca trattenendo a stento un sorriso! "E ancora : "Dalle porcherie che mostri nei tuoi programmi non si direbbe che l' amore sia la priorita per te !! o "Hai sbagliato con Fogli e hai sbagliato difendendo le canne di Monte e trattando male chi in studio ha denunciato il fatto peccato non è un esempio per i giovani perché per il resto sei brava ma non gestisci bene le situazioni imbarazzanti non stare a tutti i costi dalla parte dello scoop per gli ascolti ma ascolta di più il cuore e meno la produzione. "

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...