Fedez dimentica la torta di compleanno della Ferragni

I Ferragnez sono tornati al centro del gossip, per diversi post che, lo scorso 7 maggio, hanno reso Chiara Ferragni la festeggiata più seguita via social. Su Instagram, Fedez aveva preannunciato ai follower che per almeno una settimana si sarebbe festeggiato il compleanno della mamma di suo figlio, il piccolo Leone, che ha recentemente spento la sua prima candelina.

Nella serata tra lunedì e martedì i due inseparabili consorti sono apparsi in alcuni post, mentre si concedevano una romantica cena a due, per celebrare il giorno del 32esimo compleanno di "The Blonde Salad", così come la stessa Chiara Ferragni si definisce su Instagram.“Entriamo ufficialmente nella settimana Festival Ferragni”, questo è quanto aveva annunciato via social il cantante. Ma nel corso della cena avvenuta tra i coniugi in un ristorante, Fedez è stato protagonista di una gaffe diventata in pochi minuti virale, in rete. “Quando arrivi al dessert e tua moglie ti sgama, che non hai fatto fare la torta di compleanno. Così ti dice di andare in bagno a ordinarne una, per farle una sorpresa, nonostante sia stata lei a dirtelo. Questo è romanticismo”,

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...