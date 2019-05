Con lei è sempre tutto stellare! Valeria Marini col nuovo giovanissimo fidanzato

La showgirl Valeria Marini ha un nuovo giovanissimo fidanzato - 35 anni - del quale ha finalmente deciso di parlare, è stata paparazzata in compagnia di Gianluigi Martino dal settimanale Oggi, ed è lei stessa a confermare il flirt. La Marini era tornata single dopo aver partecipato a Temptation Island VIP con l’ex Patrick Baldassari, e dopo il gossip che la voleva insieme all’ex tronista Ivan Gonzalez, adesso sembra aver ritrovato l'amore : “Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello”. Su Instagram anche uno scatto insieme : “Con lei è sempre tutto stellare”.

