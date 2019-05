Sanguinante ho finito la gara! Justine Mattera si ferisce in bicicletta

Justine Mattera si è ferita in un. Paura per la show girl che nel weekend ha partecipato al, sulla riviera Romagnola. Durante la frazione in bici, che segue quella di nuoto e precede la mezza maratona di corsa, la Mattera è caduta rovinosamente sull’asfalto. Tanta paura, numerose ferite. Ma fortunatamente nessuna frattura, tanto che, grazie alla sua forza di volontà, è risalita in sella e ha portato a termine la sua gara. «», ha scritto in un post su “Instagram” facendo vedere la ferita al braccio.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...