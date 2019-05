La nuova eroina dei diritti civili! Kim Kardashian fa liberare in tre mesi 17 ergastolani

E’ famosa in tutto il ondo per i suoi interventi sui social media, per i prodotti di bellezza e di moda che portano il suo nome, per i programmi tv che la vedono protagonista con la famiglia. Ma finoranon era famosa come attivista dei. Lei stessa non ha fatto nulla perché venisse alla luce il suo impegno. Ma il sito di pettegolezzi americanoha presentato la storia in esclusiva rivelando che la 39enne star si è impegnata personalmente, insieme al proprio avvocato, per riportare in. E tutto in soli tre mesi.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...