Musica, glamour e gossip alla settima edizione del Fashion Gold Party

Ai nastri di partenza la settima edizione del FASHION GOLD PARTY, un grande evento, ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, che si terrà, venerdì 10 maggio 2019, alle ore 20,00, in una strepitosa e suggestiva location: La Fontanina Events, a Giugliano in Campania (Via Santa Maria a Cubito, 38), l'ideale per eventi da sogno grazie agli ampi spazi esterni, prati, piante esotiche e piscine e alle sale interne finemente arredate con toni moderni ed eleganti. Una kermesse che unisce l'informazione con la moda, il fashion con la musica e che vedrà protagonisti in passerella vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle e tanti ospiti dello star system nazionale.

La serata, presentata dalla nota attrice Roberta Scardola, vedrà tanti momenti di moda e di spettacolo e sarà l'occasione per ammirare in anteprima collezioni di abiti, pellicce, borse, gioielli, macchine di lusso e ultimi ritrovati in materia di trucco e parrucco. In programma EasyGi by Martinoli Milano con la sua collezione MAGIE, un brand di abbigliamento sartoriale pensato e realizzato intorno a due parole chiave: semplicità e originalità; il Fashion Lab di Giovanna Panico, artigiana di Moda, specializzata in kaftani, colorati, originali e fantastici; Antonio Darcouture, giovane stilista della provincia di Salerno, che presenterà una collezione sulle trasparenze e sulla raffinatezza dei tessuti; gli abiti da sposa fantastici della Sartoria Veronica Guerra; gli abiti particolari di GM Couture di Giovanna Marinacci, che si distinguono per la diversità delle sue linee ispirate a grandi stilisti oltreoceano e per la scelta dei tessuti; i capi unici ed esclusivi di JARIEL Couture di Gabriele Bonomo con le sue linee geometriche, i volumi contrastanti, l'uso innovativo dei materiali, ricami e applicazioni hand-made; Luciano Fiore Couture con i suoi abiti unici, esclusivi e su misura che mettono in risalto la sensualità, l'eleganza e il carattere di ogni donna; gli abiti maschili di Ottavio Nuccio Gala, azienda specializzata nella creazione e produzione di abiti cerimonia e moda uomo con sede nel Salento a Lucugnano di Tricase (Lecce), con un servizio d'eccellenza di vendita online, personalizzata e su misura in tutto il mondo. Con loro sfilerà anche Nicola Coletta, testimonial della sua nuova campagna pubblicitaria, attore, reduce dal successo personale come Mister Chic a Ciao Darwin 8. E poi le borse, originali, ricamate a mano, di Vincenza Montanino, la collezione di M. I. Pellicce di Marianna Ilardo, i gioielli di Edo Gioielli, eleganti, innovativi e per un pubblico trasversale; NIKA Casula gioielli con il suo brand dalla linea moderna con un ritorno alle origini, caratterizzato da una raffinatezza e un'eleganza davvero esclusiva, impreziosito con pietre dure e cristalli cuciti a mano. E ancora Vis à vis: estetica & benessere di Paula Marcela, specializzata in trucco sposa cerimonia, beauty e moda, Accademia Parrucchieri Italiani, Ricci & Capricci di Vincenzo Sodano, e il Top Stylist Man di Francesco D'Alterio. Da non dimenticare l'esposizione auto GiCar Wedding presente nel settore, sul territorio napoletano, da oltre quarant'anni. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria mentre gli allestimenti, del tutto originali ed esclusivi, saranno realizzati da Ballon Celebration.

Nel corso della serata saranno assegnati i premi Fashion Gold ad artisti che si sono distinti nei vari settori artistici: Mercedesz Henger, opinionista e attrice, Vincenzo Pirozzi, attore e regista, Gabriella Cerino, attrice, Pasquale Palma, attore e cabarettista, Manuel Aspidi, cantante, rivelazione della sesta edizione di Amici e The Voice of Italy, Lorenzo Crea, giornalista, I Desideri, cantanti, e le Sex and Sud (Luisa Esposito e Floriana De Martino), attrici del cast fisso di Made in Sud. Il premio è personalizzato e realizzato interamente a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare. Durante la kermesse sarà presentato anche il primo libro della giornalista Nunzia D'Aniello, dal titolo Nero su Bianco.

Media partner: Lo Strillo, Radio Studio Emme, La Gazzetta dello Spettacolo, Occhio all'Artista, Lina's Style, Anteprima Tv, DG News e Magda Events. Alle ore 19,00 ci sarà un cocktail di benvenuto che delizierà gli ospiti in attesa dell'evento mentre, a fine serata, ci sarà un bellissimo apericena per tutti.