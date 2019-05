Vi blocco e vi segnalo uno per uno! I fan contro il cane di Paola Caruso

L'ex bonas e isolanaè nuovamente sotto i riflettori per colpa di una foto condivisa suche mostra il figlio Michele Nicola che dorme sul, la piccola Chanel. Una foto davvero dolce : “”, ha scritto Paola nella didascalia del post. ma non tutti sono d'accordo visto che molti follower hanno criticato la scelta della Caruso di farli dormire nello stesso letto

“Questo non lo tollero, un neonato che dorme con il cane?!”, scrive un utente. E ancora: “Voglio bene agli animali, ma il cane dovrebbe dormire sul tappeto per terra…”. Ma le neo mamma rispondere a tono alle critiche : “Confermo, nel letto ci metto i cani ma meglio di molte persone sul pianeta, tra cui voi sicuramente. Sparite e non mi seguite più. Anzi, vi blocco e vi segnalo uno per uno”.

