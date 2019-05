Esperienza incredibile, siamo emozionati! Meghan Markle ha partorito, è nato il royal baby

Meghan Markle ha dato alla luce un maschietto, sia la madre che il bambino stanno bene, il duca di Sussex Harry ha comunicato la lieta notizia alla stampa e ha espresso tutta la sua gioia per l'incredibile esperienza della paternità. Anche Doria Ragland, nonna del bebè, si è detta al settimo cielo. Al momento, la coppia non ha ancora scelto il nome del primogenito. Meghan Markle ha partorito. Stando a quanto riferisce l'Agi, nelle prime ore di questa mattina è cominciato il travaglio della moglie del principe Harry. Dopo l'uscita delle prime voci sul travaglio, anche Buckingham Palace ha confermato e ha aggiunto che Harry si trova vicino alla consorte. "La coppia ringrazia i concittadini per aver condiviso il loro entusiasmo e il sostegno durante questo periodo speciale nelle loro vita", si legge sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex.

Come precisato da Harry, la coppia sta ancora pensando al nome da dare al royal baby che è settimo in linea di successione della monarchia britannica. Il principe Harry è emozionatissimo per la nascita del suo primo figlio e non sta più nella pelle : "Questa piccola cosa è qualcosa per cui vale la pena di dare la vita. Sono così orgoglioso di mia moglie, siamo assolutamente emozionati".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...