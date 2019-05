I figli di Kikò hanno la precedenza, ma io lo aspetto! Ambra Lombardo a Domenica Live

Barbara d’Urso ha invitato a, che ha avuto modo di replicare alle dichiarazioni di.La “professoressa” ha preferito evitare la polemica con la ex moglie dell’hairstylist e ha chiesto a Barbara d’Urso di poter fare rientro in Casa: non per baciare ancora una volta Kikò, ma per rassicurarlo su tutto ciò che sta accadendo fuori e sul sentimento che lei nutre nei suoi confronti. La conduttrice di Canale 5, infatti, l’ha messa in guardia: viste le dichiarazioni del figlio di Kikò in merito ad Ambra e le interviste rilasciate dalla Cipollari, che ritiene impossibile che la storia tra la Lombardo e Nalli possa durare lontano dalle telecamere, lei sarà costretta a riferire al concorrente quanto sta accadendo lontano dalle mura del GF.“”.

La d’Urso non ha fatto alcuna promessa alla Lombardo, ma con ogni probabilità durante la diretta di oggi, 6 maggio, del GF16, Ambra riuscirà ad avere un nuovo confronto con Kikò.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...