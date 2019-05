I miei figli hanno un padre assente! A Domenica In lo Chef Cannavacciuolo

Intervenuto a, nel salotto pomeridiano di Rai Uno, losi racconta a 360 gradi, rivelando una parte della sua vita privata che, fino ad ora, nessuno era a conoscenza. Non è solo uno chef di fama mondiale, amato e stimato per i suoi patti, ma è anche un uomo avvolto da i suoi stessi sensi di colpa."All’inizio ho faticato per rincorrere i miei sogni – afferma Cannavacciuolo – Non lo rifarei perché a 23 anni un ragazzo deve vivere la sua vita. Ho dedicato la mia vita al lavoro e, ora che sono più libero, i vent’anni sono un lontano ricordo."

Ma non è finita qui. "Avrei voluto studiare, girare il mondo e conoscere le cucine di altri paesi ma invece mi sono fermato a inseguire il mio lavoro – e poi aggiunge – Sono un papà assente. Oggi sono qui ed è anche il compleanno di mia figlia. Ha un padre sfortunato. Nonostante tutto, la cosa più importante della mia vita è la famiglia, e niente altro"."Devi tenere duro – continua la Venier – Ti stai rivelando per la splendida persona che sei".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...