Martina Stella scatenata a Domenica In incanta il pubblico di Rai Uno

Domenica In dopo le storie toccanti e molto commuoventi che sono stato state raccontate durante la puntata di oggi, l’ironia e la sferzante bellezza di Martina Stella, regalano un po’ di brio al pubblico di Rai Uno.

La sexy attrice che appare, tra l’altro, più sexy e forma che mai, si lancia in un ballo molto accattivante sulle note di Despacito. Prima coinvolge la stessa Venier in qualche semplice movenza, poi appena parte la musica, inizia il ballo scatenato. E così gli studi Domenica In, per qualche minuto, si trasformano in una pista da ballo domina solo ed esclusivamente da Martina Stella. Lei è sciolta, convinta di sé e non si tira indietro di fronte a dei movimenti più spinti e sexy. Oltre che attrice è anche ballerina di salsa? Secondo quello che è accaduto in trasmissione, sembra che la giovane showgirl, nasconde molto bene i suoi assi nella manica.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...