Gli incidenti capitano! Emily Ratajkowski e il suo sexy lato b

” anche alla bellissimache sul suo profilomostra il suoche spunta fuori dai jeans strappatisi... sarà stato davvero un'incidente? Sta di fatto che lo scatto ha superato 1 milione e 800mila visualizzazioni con cascate di like e commenti positivi. Per non parlare dell' ultimoin cui la modella si mostra seducente e si copre con le mani e le braccia il super decoltè. Lo shorts rosa indossato dae gli stivali in pelle alti fino al ginocchio rendono il suo look davvero sexy.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...