Avevano gli incubi! Maestra delle elementari arrestata per maltrattamenti

Una maestra 45enne delle elementari è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti a minori, avrebbe pesantemente violentato psicologicamente i bambini, fino a terrorizzarli e a provocare loro incubi notturni. In diverse occasioni li avrebbe anche minacciati di gravi conseguenze qualora avessero raccontato qualcosa ai genitori. Le indagini sono partite diversi mesi fa e ieri gli agenti hanno fatto irruzione nella scuola elementare Leone Sinigaglia di corso Sebastopoli 258, a Torino, arrestando la donna, ora ai domiciliari.

I genitori dei bambini hanno raccontano di incubi notturni dei loro figli, molti dei quali facevano la pipì a letto. In diverse occasioni i bimbi si sarebbero anche rifiutati di andare a scuola, iniziando a piangere e urlare. La maestra li avrebbe spesso costretti a restare in classe, nonostante manifestassero l’esigenza di andare in bagno. E chi non riusciva a trattenersi veniva obbligato a pulire il pavimento davanti ai compagni.

