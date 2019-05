Se mi fai stuprare le tue figlie, io ti sposo! La mamma acconsente

Una storia assurda successa a Malchow in Germania, dove un insano uomo ha chiesto alla sua compagna di poter abusare delle sue 4 figlie, come condizioni per sposarla, e la cosa ancor peggiore e che la donna ha acconsentito. "Se mi fai stuprare le tue figlie, io ti sposo", le bimbe sono tutte piccolissima - da uno a quattro anni - il 34enne era già stato condannato per aver violentato sua figlia.

I due si sono conosciuti in chat e dopo poco l'uomo ha fatto la sua richiesta, avvenuta con il consenso della madre che voleva sposare l'orco che adesso è finito in carcere. La madre è sotto indagine con l'accusa di complicità... probabilmente farà la stessa fine.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...