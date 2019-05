Voleva suicidarsi! Ha drogato il figlio di 5 anni per ucciderlo

Era in auto con il bambino di 5 anni quando la donna è stata bloccata dai carabinieri a Padova, la madre aveva imbottito il figlio di un potente narcotico - il benzodiazepine - con l'intenzione di ucciderlo e successivamente voleva suicidarsi.

Per fortuna la tragedia è stata sventata dagli agenti che sono riusciti ad intervenire in tempo per salvare entrambi, la madre padovana aveva inviato alcuni messaggi vocali ai famigliari in cui annunciava che voleva farla finita. Quindi è subito scattato l'allarme e la donna è stata trovata all'alba del 30 aprile vicino la stazione di Padova. Il piccolo di 5 anni era stato drogato e avvolto in una coperta sul sedile posteriore mentre la madre era in stato alterato e confusionale.I due sono stati ricoverati e adesso stanno bene, ma le accuse per la mamma sono di tentato omicidio aggravato.

