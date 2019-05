Unitalsi di Massa cerca volontari e il presidente fa il punto sull’attività dell’Associazione

La sottosezione di Massa dell’Unitalsi acronimo di Unione NazionaleItaliana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali haaperto le adesioni per la ricerca di nuovi volontari, anche giovani allaprima esperienza, da inserire nel proprio organico e per fareun’esperienza di aiuto e servizio alle persone ammalate, anziani edisabili. L’ Unitalsi dal 1903 è alimentata dall’operosità gratuita divolontari che si impegnano per organizzare, accompagnare, assisteredurante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane obisognose di aiuto. Il pellegrinaggio è l’esperienza di carità cheaccompagna il loro agire quotidiano per essere sostegno, vicinanza esolidarietà nella vita di ogni giorno. Per questo non solo èun’associazione di Chiesa, ma è anche un’associazione di promozionesociale nonché organizzazione di volontariato facente parte del Servizionazionale della protezione civile. Sorelle, barellieri, famiglie, operatorisanitari, giovani, sacerdoti, persone con disabilità, benefattori sono tuttele anime che muovono e danno senso all’Associazione. A MassaCarrara per intensificare l’attuvità cerca volontari.

E il presidente della Sottosezione Germano Mutti oltrechè a lanciare un appello fa il punto.“Sono molti i programmi che la sottosezione di Massa sta seguendo –spiega il suo presidente Germano Mutti – e non sono solopellegrinaggi nei santuari mariani. Siamo attivi con svariate iniziative alivello nazionale e anche locale: siamo presenti negli ospedali con la"terapia del sorriso" abbiamo case di accoglienza, dove sono ospitatele famiglie, i bambini malati sottoposti a cure e interventi; case vacanzaattrezzate per anziani, bambini e disabili; prestiamo assistenza ai minoricon situazioni di grave disagio famigliare indicate dal tribunale.

Graziead una campagna chiamata "cuore di latte" – continua il presidenteMutti - realizziamo progetti nel mondo, come la costruzione di unascuola in India, di case di accoglienza per bambini disabili in Congo e inTerrasanta e di una clinica chirurgica pediatrica in Palestina.”Intensa anche l’attività a livello locale. “A livello locale – precisaancora Mutti - oltre ai pellegrinaggi, organizziamo giornate di fraternitàcon gli ammalati, nelle case di riposo, nei centri per disabili, prestiamoassistenza alle famiglie di bambini ricoverati all'Ospedale del Cuore,distribuiamo pasti ai poveri e tanto altro ancora grazie all'impegno deinostri volontari.”

A questo punto il responsabile della Sottosezione Unitalsi diMassa lancia un appello: “per svolgere al meglio le molteplici attività eper programmarne altre ancora, ci manca sempre un aiuto anchequando siamo tanti. Le necessità sono molte e a volte facciamo fatica agarantirle tutte. Per questo stiamo cercando persone che mettano adisposizione qualche ora del proprio tempo per rendersi disponibili aportare avanti le nostre azioni. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, iquali possono fare molto anche a favore di tanti loro coetanei disabiliper accompagnarli nelle più svariate iniziative: un aperitivo, una festa inpizzeria o, perché no, in discoteca. I volontari giovani sono una granderisorsa. L’Unitalsi ha da sempre il proposito di sensibilizzare i volontarianche al di fuori del semplice pellegrinaggio, affinché portino la loroesperienza nella vita di tutti i giorni.”

In cantiere un importante progetto. “Nei progetti della nostraassociazione è molto pressante quello di creare un nuovo gruppo digiovani impegnati nel volontariato, su cui fare affidamento anche infuturo per proseguire le attività di tutti i giorni, per contribuireall’incremento delle attività a favore dei più bisognosi e per elaborarenuove iniziative al servizio degli altri. Mi preme sottolineare che ilprossimo 4 e 5 maggio la nostra città ospiterà le Reliquie di SantaBernardette. Le reliquie della veggente di Lourdes arriveranno nelpomeriggio di sabato 4 maggio alle ore 15 nella chiesa di San Pio X e viresteranno fino alle ore 20, per poi spostarsi al Santuario dei Quercioliper la veglia di preghiera prevista per le ore 21 dove resteranno anchenella mattina di domenica 5 maggio. “Il Presidente termina dicendo che “ chi desideri informazioni sulvolontariato e sulle iniziative, è possibile contattarmi al cellulare3356834188. Mentre attendo. Grazie”