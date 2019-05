Non riesco a chiamarla mamma! Paola Caruso parla della signora Immacolata

E' un periodo di grandi cambiamenti per Paola Caruso che ha da poco avuto un figlio e ha conosciuto la madre biologica. Adesso parla del rapporto con lei : «». La 34enne durante un’intervista al “”, parla del rapporto con la signora, la madre naturale - conosciuta da poco grazie all'intervento di barbara D'Urso : «». Le due sono tornate acon la speranza di riuscire a contattare anche il padre di Paola e riunire così l'intera famiglia.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





La showgirl parla anche del padre biologico: «È un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli. So chi è. So che non ha figli. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni».