Meghan Markle è in travaglio? Gli indizi che hanno allertato i sudditi

L'ospedale allertato sarebbe il vicino Frimley Park Hospital nel Surrey.. almeno secondo alcuni fan della duchessa di Sussex che avrebbero visto una pattuglia di scorta fuori dal palazzo, oltre a un via vai di auto che avrebbe destato dei sospetti.La duchessa ha scelto di partorire in casa, prevedendo però un’ambulanza fuori dal palazzo nel caso in cui dovessero esserci complicanze. Sarebbe stato allertato il, poi la presenza di diversi mezzi avrebbe fatto pensare quindi al momento delche potrebbe essere iniziato.

Secondo il Mirror un’ambulanza che sarebbe stata avvistata nei pressi della residenza reale non era in realtà destinata a Meghan e quindi sicuramente l’ex attrice - per adesso - non si è recata in ospedale.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...