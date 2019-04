Pago il supplemento... Non sono un ciccione, soffro di bulimia! Platinette contro i riders

Platinette è intervenuto nella polemica sollevata intorno alle liste di proscrizione dele che mettono all'indice i Vip che non hanno l'abitudine di dare la mancia a chi effettua la consegna.è stato incluso nella black list, anche lui apparterrebbe quella categoria di personaggi famosi che non lasciano mai la mancia al ragazzo che gli consegna il cibo.

Platinette replica dalle pagine del Corriere della Sera : "Non credo spetti ai famosi occuparsi dell' economia del rider, che magari pensa che sono un ciccione bavoso che ordina cibo compulsivamente, non sapendo che soffro di una malattia grave: la bulimia... Io ordino dopo mezzanotte, quando ho già svuotato il frigo, perciò, pago il supplemento, che presumo vada al fattorino. E scelgo ristoranti vicini. Se ho il raptus del carboidrato, sono come un tossico che non può aspettare: 7,90 per una corsa di cinque minuti mi sembra anche caro. E io stesso da ragazzo ho fatto consegne per un verduraio".

