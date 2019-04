Sono persone molto pericolose! Campionessa di arti marziali e il fidanzato aggrediti a Carpi

Sono state arrestate 3 persone considerate responsabili della brutale aggressione a Rossella Setti, campionessa mondiale di Muay Thai, e del fidanzato Matteo Polisena. Sono due marocchini e un tunisino, tutti accusati di rapina e lesioni aggravate, che si aggiungono ad un quarto uomo arrestato in flagranza di reato: "Non erano in loro e sono molto pericolosi". La storia della coppia è diventata virale perchè la coppia - in visita a Capri - è riuscita a mettere in fuga una banda di 10 persone che voleva rapinarli... decisivo è stato l'intervento della ragazza che non si è lasciata intimorire dai malviventi.

Rosella e Matteo hanno detto : "Non è stata una rapina vera e propria, semplicemente ci hanno sbarrato la strada cominciando a picchiarci senza motivo". In un video su Facebook pubblicato da Marco Cacciatore la testimonianza della ragazza che intanto è tornata sul ring.

