Aveva 400mila euro in banca! 79 enne clochard arrestata per furto in supermercato

Sono rimasti sorpresi per prima loro, i carabinieri diche eseguivano l’arresto per la condanna passata in giudicato di un mese di. La clochard di 79 anni che erano riusciti a rintracciare nella borsa aveva l’conservati in banca, a suo nome.

Ladonna, di origini piemontesi, è una “giramondo” da sempre.Intercettata da una pattuglia di carabinieri, grande è stata la sorpresa quandoi militari hanno trovato nella sua borsa il documento bancario con l’ingentesomma di denaro che, è stato verificato, le appartiene.Cosìper le strade di Sanremo tutti si sono chiesti quali possano essere i motivi che spingono l’anzianaa fare una vita di privazioni ed espedienti, nonostante il suo conto in banca.

