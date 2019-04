Gli ha spaccato il naso! Immigrato massacra agente a calci in faccia

Ha massacrato di botte un, provocandogli una frattura del setto nasale che i medici hanno giudicato guaribile in 30 giorni. Il tutto per sfuggire ad un semplice controllo. Per questo, un, al termine di una violenta colluttazione con le forze dell' ordine è statoper resistenza e lesioni e Pubblico ufficiale. Una violenza, folle ed insensata, che si sarebbe potuta evitare. Sul capo dello straniero, con precedenti per rapina e lesioni e in Italia grazie ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari, pendeva infatti un divieto di dimora in città.

Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti erano intervenuti in piazzale Marconi, nei pressi della stazione, dopo la segnalazione di un"aggressione. A chiamare il 113, un senzatetto 43enne originario di Cagliari che aveva denunciato di essere stato molestato dall"immigrato mentre stava dormendo in un sottopasso dello scalo. Lo straniero si è scagliato con violenza contro i poliziotti riuscendo a centrarne uno con un pugno. Il colpo è stato così forte che l"agente è caduto a terra. A quel punto, la situazione è precipitata. Il malvivente, in preda ad una incontrollabile rabbia, si è accanito contro il poliziotto colpendolo con dei calci in faccia che gli hanno procurato la frattura del setto nasale.

