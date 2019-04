Coperta solo da un telo! L' After Easter bollente di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo decide di smaltire qualche grammo messo dopo Pasqua con una bella sauna... e chiaramente non poteva non aggiornare i suoi followe. Lanon è passata inosservata, secondo alcuni, la cantante avrebbe iniziato a mostrarsi in vesti più seducenti durante il periodo di crisi con il suo compagno Gigi D'Alessio, ma poi a continuato e Anna continua a deliziare i suoi fan con scatti decisamente sexy, spesso abbastanza svestiti.

Nell'ultimo scatto Anna Tatangelo si è fatta immortalare in una sauna, con indosso solamente un accappatoio a coprire la parte davanti del suo corpo. Il fianco della cantante è completamente nudo e lascia intravedere un grande tatuaggio all'altezza del seno : "Lavora per una causa e non per l"applauso. Vivi per esprimere e non per impressionare. Non ti sforzare di fare notare la tua presenza, piuttosto fai in modo che si noti la tua assenza."

