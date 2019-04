Addio a Cliff Barnes di Dallas : Morto a 83 anni Ken Kercheval

L'attore divenne celebre con il personaggio del petroliere antagonista dell'avidonella soap opera simbolo degli anni 80. A dare notizia dalla scomparsa l’attoreè stato, che ha avuto conferma da un portavoce della Frist Funeral Home, l’agenzia di pompe funebri che si è occupata delle esequie dell’attore. Kercheval si sposato tre volte e aveva sette figli, era apparso in tutte e 14 le stagioni di Dallas, era apparso anche nella soap “Aspettando il domani”, in alcuni episodi del telefilm “Il tenente Kojak” con Telly Savalas, 'Starsky & Hutch' (1979), 'Hotel' (1983-1986) e molte altre, tra cui 'Love Boat', 'Matlock', 'Avvocati a Los Angeles', 'E.R. - Medici in prima linea', 'Un detective in corsia', 'La signora in giallo'. Era comparso anche nel film del 1976 “Quinto potere” di Sidney Lumet con William Holden, Fay Dunaway e Peter Finch.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...