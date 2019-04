Ero schiava dell'eroina! La confessione di Eleonora Giorgi

La confessione scioccante diin un'intervista al "", dove la celebre 65enne torna con la memoria agli anni 70, quando aveva un brutto problema con la droga. "".

Per fortuna ne è riuscita ad uscirne, così parla del percorso fatto: "Di solito è difficile uscirne. Io mi sono innamorata e in un mese ne sono uscita e non l'ho mai più toccata. Non a tutti, però, capita questa fortuna perciò ragazzi tenetevi lontani da quella roba".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...