Approfondito e fruttuoso! L'incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin

Al termine del loro primo incontro, a Vladivostok,appaiono soddisfatti del confronto. "Uno scambio molto fruttuoso" nella definizione del leader della, una conversazione "esauriente" in quella del presidente della Federazione russa. Due ore di confronto, più del doppio dei 50 minuti previsti per questa parte del summit a cui hanno preso parte solo i leader con gli interpreti.

"Sono venuto in Russia - ha detto Kim - per scambiare opinioni sull'attuale situazione nella penisola coreana, uno dei problemi più importanti dell'odierna agenda internazionale, e discutere dei metodi per risolvere pacificamente questa questione, e anche per scambiare opinioni sullo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali in base alle esigenze del nuovo secolo"..."Mi auguro che il nostro incontro, signor presidente - ha aggiunto Kim - sia utile per approfondire e sviluppare le relazioni tradizionalmente amichevoli e ben radicate tra la Corea del Nord e la Russia".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





Vladimir Putin si è detto convinto che l'incontro possa aiutare a risolvere la disputa sul nucleare in Corea del Nord. "Sono convinto - ha affermato il presidente russo - che la sua visita oggi in Russia contribuirà allo sviluppo dei rapporti bilaterali, aiuterà a ottenere una migliore comprensione dei possibili modi per risolvere la situazione nella penisola coreana, per vedere cosa si può fare assieme, cosa può fare la Russia per sostenere i processi attualmente in corso". Allo stesso modo Putin ha detto di sostenere e apprezzare gli sforzi di Kim di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti.