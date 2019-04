Caro Benzina? Gratis per le donne che si presentano in costume e tacchi a spillo... Magari!

Proprio in questi giorni in Italia la benzina è arrivata a 2 euro a litro, il rincaro proprio durante questo lungo ponte del 2019, un aumento che è costato non poco a chi deciso di mettersi in viaggio... Magari a molti sarebbe piaciuta una iniziativa di qualche anno in Russia, dove una stazione di servizio ha guadagnato notorietà internazionale per una promozione decisamente insolita:

Bastava avere addosso un bikini e i tacchi a spillo, riempire il serbatoio e presentarsi alla cassa, dove bisognava solo comunicare il numero della pompa in modo che il gestore potesse emettere uno scontrino omaggio... Magari qualche benzinaio italiano potrebbe faro lo stesso!

