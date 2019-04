Avrai un fucile puntato in faccia di notte! Condannato a 12 anni per stupro minaccia il giudice

Il 35enne ingleseha praticamente violentato ignorando le ripetute proteste della suae ha continuato ha stuprare una prostituta in una stanza deldi, nel Regno Unito. Come riparta, il giudice che lo ha condannato ha spiegato che la violenza è avvenuta perché l'uomo si è tolto il preservativo durante il rapporto ignorando la sua vittima che gli diceva "o" e minacciandola quando ha cercato di liberarsi.

Stando a quanto ricostruito dalla Corte di Bournemouth, Hogben ha contattato la sua vittima online attraverso un sito web di incontri per adulti dove era scritto chiaramente in che i clienti devono avere una protezione durante ogni rapporto. I due si sono incontrati al Royal Bath Hotel di Bournemouth, nel Dorset, il 19 gennaio scorso dopo aver concordato un prezzo per due ore, ma l'uomo - nonostante la ribellione della ragazza - non si è fermato minacciando quella che era diventata una vittima di violenza. Hogden, che ha una serie di condanne per molestie e reati di guida, è stato condannato per stupro e due capi di aggressione. Dopo la condanna a 12 anni, l'uomo ha minacciato anche il giudice : "Verrò per te. Avrai un fucile puntato in faccia di notte".

