Sono davvero tristi! Macachi rinchiusi in un Laboratorio Universitario Italiano

Unche documenta in maniera cruda la vita diche sono chiusi nelle gabbie di uno stabulario presso un’importante. La loro triste vita è stata documentata con. Vivono per anni in piccole e spoglie gabbie metalliche. Inseriti nel cranio o nelle tempie hanno degli elettrodi, necessari per gli esperimenti di neuroscienze a cui sono sottoposti. Quasisono stati utilizzati in Italia nel 2017, tra questi ben 548 primati non-umani. La maggioranza degli italiani chiede una ricerca senza animali.

Questa è una delle grandi sfide che la comunità scientifica dovrà risolvere. Le immagini per alcuni potrebbero essere turbanti, se sei troppo sensibile non guardare il video!

Più informazioni su essereanimali.org

