Un vero professionista! Si spaccia per immunologo e per 30 anni si finge medico

Per 30 anni si è finto medico, visitando i pazienti a domicilio ma aveva solo un diploma preso al liceo classico e nessuna laurea in... nessunaUn 63enne residente in provincia di Pavia - è statoa piede libero al termine delle le indagini partite dalla segnalazione di una donna di Sant"Angelo Lomellina.

Il "professionista" è accusato di usurpazione di funzioni pubbliche, esercizio abusivo di professione e sostituzione di persona, le accuse perchè si spacciava per dottore dell'ospedale Mauriziano di Torino o della fondazione Mondino di Pavia. L'uomo era anche immunologo dell'Aeronautica e dei servizi segreti facendo visite, anche ginecologiche, agli ignari pazienti.

