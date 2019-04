Si vede quasi tutto! Il costume molto hot di Chiara Ferragni

Il costume diè davvero sgambato e dalla foto si vede tutto... nelle storie una foto molto hot durante la vacanza in Polinesia diche stanno trascorrendo un periodo di relax. ma visto che la Polinesia non è sicuramente una meta adatta a un bimbo di un anno, ilstavolta è rimasto a casa con i nonni a festeggiare la Pasqua in famiglia. Già questo ha scatenato una feroce polemica sul web, non ne parliamo per gli aggiornamenti che l'influencer non dimentica mai di fare. La Ferragni ha deciso di scattarsi una foto mentre è rilassata su una sdraio, ma il costume indossato ha una sgambatura molto pronunciata e lascia scoperto l'inguine!

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...