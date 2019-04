In coma dopo aver salvato il figlio! Munira si risveglia dopo 27 anni

Quando rimase vittima dell'incidente incidente il figlio aveva 4 anni e solo ora ha potuto rivedere gli occhi di sua madree dare l'annuncio più atteso. "". Munira si è svegliata dopo ben 27 anni di, la donna era stata dichiarata in stato vegetativo nel 1991 dopo un'incidente d'auto in cui era riuscita a salvare il figlio di 4 anni.

Il figlio, Omar Webair, oggi ha 32 anni ed esprime tutta la sua felicità per aver ritrovato sua madre: "Ho sempre avuto la sensazione che un giorno si sarebbe svegliata". Anche la famiglia non si è arresa e in questi anni ha proseguito la fisioterapia e le cure, fino al trasferimento in Germania. Munira si è svegliata dal coma l'anno scorso in un ospedale tedesco, ma la notizia è stata data soltanto ora dal figlio Omar in un'intervista al quotidiano The National.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...