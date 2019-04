Il piccolo è stato trovato in località Rosolina Mare ed è ora ricoverato in ospedale ad Adria. Ad accorgersi del bimbo sono stati alcuni passanti che hanno sentito il suo pianto. Il, ancora vivo, è stato trovato, in una borsa, nei pressi del cimitero, ad accorgersi del bimbo sono stati alcuni frequentatori del cimitero che hanno sentito un pianto continuo provenire da una borsa lasciata a margine di un parcheggio.

