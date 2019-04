Getta cuccioli di cane nella spazzatura! Incastrata dal video delle telecamere

Una donna è stata arrestata a, in, per aver buttato in un cassonetto dei rifiuti una busta contenente sette cuccioli di cane, a raccontarlo è la CNN , La 54enneè stata arrestata dalla polizia fuori dalla sua abitazione con una serie di accuse tra cui quella di "". In casa sono stati trovati 38 cani in condizioni di salute pessime. La donna è stata individuata grazie alle telecamere che l'hanno ripresa mentre buttava i sette cuccioli appena nati in un sacchetto di plastica vicino a un cassonetto. I cani sono stati portati nel Campus Animal Valley di Coachella.

