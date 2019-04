Hanno rapito mi figlia! La mamma per non pagare il conto lascia la 12enne al ristorante

Una donna di Bonita Springs,, è andata al ristorante con la figlia 12enne, con la quale ha consumato un lauto pasto. La donna, la 38enne, ha poi tentato uno stratagemma quantomeno originale per cercare di risparmiare sul conto. La donna infatti si è allontanata,, per poi chiamare lo sceriffo per. Solo che nel frattempo aveva chiamato lo sceriffo anche il proprietario del ristorante, per segnalare che una donna era andata

Quando è uscita, la Graham è stata immediatamente raggiunta da un cameriere, cui ha prima risposto che stava andando in macchina per prendere la carta di credito, poi che aveva pagato un certo signor Pagellis “che era con loro”. Dimostrando ben poca fantasia, perché “Pagellis”, era l’insegna di un altro ristorante lì a fianco: la donna probabilmente in cerca di ‘ispirazione’ ha preso spunto dal primo nome che ha letto. La donna è stata denunciata per abbandono di minore, simulazione di reato, e furto.

