Allah Akbar! Aggredisce la Polizia con una sbarra di ferro urlando, era stato da poco scarcerato

Due poliziotti e una guardia giurata sono rimasti feriti nel pomeriggio di Pasqua durante un controllo adove un 26enne senegalese li ha aggrediti e colpiti con una sbarra di ferro mentre urlava "". Nessun ferito grave, uno degli agenti è stato ferito alla testa, l'altro alla mano e sono stati trasportati all'ospedale Giovanni Bosco. L'aggressione nel corso di undopo le segnalazioni arrivate da alcuni residenti per "", il 26enne è stato fermato dalle volanti ma è subito andato in escandescenze prendendo da terra una spranga di ferro e colpendo più volte i poliziotti prima di essere bloccato. Adesso è accusa di tentato omicidio, ma il ragazzo era stato già arrestato per un altro episodio di resistenza e scarcerato dal giudice.

