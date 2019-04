Il cane Dik muore e viene sepolto! Dopo 2 giorni scava e torna dai padroni

L'inverosimile storia è successa in Russia, dove le padrone del cane, due anziane sorelle, si sono ricongiunte miracolosamente a loro amato. Il tenero animale è stato trovato senza vita sulla sua copertina, è statoe salutato tra le lacrime, ma l'animale ha scavando con le zampette per tornare in superficie, ma soprattutto in vita. È l’incredibile storia di un cane in un villaggio di Novonikolsk, in Russia.

Le proprietarie di Dik non volevano crederci, quando è spuntato in superficie dei passanti lo hanno notato, lo hanno soccorso e portato al canile che ha avvertito immediatamente le donne che sono scoppiate a piangere. Al momento nessuno ha una risposta a quanto avvenuto e probabilmente non ce ne sarà mai una. L'immagine di Dik sono davvero commovente.

