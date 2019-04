San Pietroburgo, salta il ponte con l’auto come in Blues Brothers : ferito un 29enne italiano

Unha tentato di saltare un ponte levatoio di San Pietroburgo, in Russia, come nel film. Ma il risultato non è lo stesso: il ragazzo è riuscito nell'impresa di saltare il ponte aperto, ma l'atterraggio ha distrutto parte della vettura e ha causato il suo ferimento e quello della donna che era con lui. L’episodio è avvenuto venerdì, in piena notte. Sul ponte di, nel centro di San Pietroburgo. Città in cui i ponti levatoi vengono continuamente azionati per consentire il passaggio delle navi, soprattutto nella notte, quando attraversare la città da una parte all’altra risulta essere un’impresa non semplice.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Lui ha riportato ferite alla testa e alla gamba, mentre lei un trauma lombare. Il protagonista della vicenda ha anche raccontato su Facebook quello che ha fatto, secondo quanto riportato da un canale russo: “Sono pieno di adrenalina, c’era sangue ovunque. In 29 anni di vita è la prima volta che vengo ammanettato, gli agenti non hanno voluto accettare la mia patente italiana”.